Ракетный удар по Киеву: известно о первой жертве, количество раненых растет

03:39 16.04.2026 Чт
Кличко рассказал о жертве и раненых от удара россиян
Ракетный удар по Киеву: известно о первой жертве, количество раненых растет

Российские войска ночью атаковали Киев баллистикой. Предварительно, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"По предварительной информации, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок. Несколько человек пострадали. Сейчас медики оказывают помощь", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что на Оболони ранения получили четверо медиков, которые выехали на вызов.

По словам главы КГГА Тимура Ткаченко, по состоянию на 3:30, известно о семи пострадавших в результате ночного удара россиян по столице.

Впоследствии мэр столицы сообщил, что количество пострадавших возросло до 10 человек.

Обстрел Украины в ночь на 16 июля

Российские войска уже вторые сутки подряд наносят комбинированные удары по ряду регионов Украины. Так, под ударом находятся Киев, Одесса, Днепр, Харьков, а также другие населенные пункты на востоке, севере и в центре страны.

Так, в Днепре возникли пожары на нескольких локациях, в результате вражеского обстрела повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может быть человек.

В Одессе в результате ночной вражеской атаки, предварительно, есть пятеро пострадавших. Известно, что взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе. Все соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне 15 апреля с 9 по 22 часа совершили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.

