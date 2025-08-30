В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне атаки дронов

Напомним, этой ночью российские захватчики массированно атакуют Украину дронами-камикадзе.

Около 02:00 в Киеве уже раздавались взрывы из-за работы ПВО по вражеским беспилотникам.

Кроме того, террористы массированно ударили дронами и ракетами по Днепру и Запорожью.

Больше подробно о массированной воздушной атаке РФ в ночь на 30 августа, - читайте в материале РБК-Украина.