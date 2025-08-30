В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне атаки дронов

В Киеве снова были слышны взрывы. Столицу массированно атакуют российские ударные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Киев - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера!", - написали военные.
Мониторинговые каналы в 04:52 также сообщили о взрывах на окраине столицы.
Кроме того, в 04:51 военные сообщили о движении скоростной цели в Сумской области.
Напомним, этой ночью российские захватчики массированно атакуют Украину дронами-камикадзе.
Около 02:00 в Киеве уже раздавались взрывы из-за работы ПВО по вражеским беспилотникам.
Кроме того, террористы массированно ударили дронами и ракетами по Днепру и Запорожью.
Больше подробно о массированной воздушной атаке РФ в ночь на 30 августа, - читайте в материале РБК-Украина.