В Киеве и Запорожье на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов
В ночь на 30 сентября в Киеве на фоне атаки дронов раздаются взрывы. Также громко было в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram "Суспільне Новини" и канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
Отметим, что воздушную тревогу в столице объявили еще с вечера 29 августа. Причиной стала угроза применения дронов. Сейчас, примерно в 02:12, в Киеве были слышны звуки взрывов, в частности, работу ПВО. В то же время местные каналы тоже пишут, что над городом присутствуют вражеские беспилотники.
Незадолго до этого взрывы прозвучали в Запорожье.
"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:58.
Накануне Федоров информировал, что в направлении Запорожья летит ударный дрон. После этого он сообщил, что в области были слышны взрывы. Также он написал, что над областным центром вражеские дроны не наблюдаются. Это сообщение было примерно в то время, когда и публикация "Суспільного".
Кроме того, этой ночью звуки взрывов были слышны в Чернигове, Черкассах и Харькове.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас почти по всей Украине.
Угроза обстрела Украины
Напомним, что этой ночью во многих областях Украины фиксируются ударные беспилотники россиян. Кроме того, по крайней мере по данным мониторинговых каналов, россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Официально информация пока не подтверждена, однако не исключено, что может быть комбинированный обстрел.
Где сейчас угроза применения дронов - читайте в материале РБК-Украина.