В Киеве и Запорожье на фоне атаки дронов прогремели взрывы на фоне атаки дронов

В ночь на 30 сентября в Киеве на фоне атаки дронов раздаются взрывы. Также громко было в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Telegram "Суспільне Новини" и канал главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Отметим, что воздушную тревогу в столице объявили еще с вечера 29 августа. Причиной стала угроза применения дронов. Сейчас, примерно в 02:12, в Киеве были слышны звуки взрывов, в частности, работу ПВО. В то же время местные каналы тоже пишут, что над городом присутствуют вражеские беспилотники.

Незадолго до этого взрывы прозвучали в Запорожье.

"В Запорожье были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:58.

Накануне Федоров информировал, что в направлении Запорожья летит ударный дрон. После этого он сообщил, что в области были слышны взрывы. Также он написал, что над областным центром вражеские дроны не наблюдаются. Это сообщение было примерно в то время, когда и публикация "Суспільного".

Кроме того, этой ночью звуки взрывов были слышны в Чернигове, Черкассах и Харькове.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:19 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал сейчас почти по всей Украине.