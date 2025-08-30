UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві пролунали повторні вибухи на тлі атаки дронів

Фото: Київ продовжують атакувати ворожі ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві знову було чути вибухи. Столицю масовано атакують російські ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!", - написали військові.

Моніторигові канали о 04:52 також повідомили про вибухи на околиці столиці.

Крім того, о 04:51 військові повідомили про рух швидкісної цілі в Сумській області.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе.

Близько 02:00 у Києві вже лунали вибухи через роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Крім того, терористи масовано вдарили дронами і ракетами по Дніпру і Запоріжжю.

Більше детально про масовану повітряну атаку РФ у ніч на 30 серпня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

