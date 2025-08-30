У Києві пролунали повторні вибухи на тлі атаки дронів

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе.

Близько 02:00 у Києві вже лунали вибухи через роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Крім того, терористи масовано вдарили дронами і ракетами по Дніпру і Запоріжжю.

Більше детально про масовану повітряну атаку РФ у ніч на 30 серпня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.