В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне атаки дронов

Киев, Суббота 30 августа 2025 04:54
В Киеве прогремели повторные взрывы на фоне атаки дронов Фото: Киев продолжают атаковать вражеские ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве снова были слышны взрывы. Столицу массированно атакуют российские ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Киев - угроза применения врагом ударных БпЛА с севера!", - написали военные.

Мониторинговые каналы в 04:52 также сообщили о взрывах на окраине столицы.

Кроме того, в 04:51 военные сообщили о движении скоростной цели в Сумской области.

Напомним, этой ночью российские захватчики массированно атакуют Украину дронами-камикадзе.

Около 02:00 в Киеве уже раздавались взрывы из-за работы ПВО по вражеским беспилотникам.

Кроме того, террористы массированно ударили дронами и ракетами по Днепру и Запорожью.

Больше подробно о массированной воздушной атаке РФ в ночь на 30 августа, - читайте в материале РБК-Украина.

