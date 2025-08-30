ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві пролунали повторні вибухи на тлі атаки дронів

Київ, Субота 30 серпня 2025 04:54
UA EN RU
У Києві пролунали повторні вибухи на тлі атаки дронів Фото: Київ продовжують атакувати ворожі ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві знову було чути вибухи. Столицю масовано атакують російські ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі!", - написали військові.

Моніторигові канали о 04:52 також повідомили про вибухи на околиці столиці.

Крім того, о 04:51 військові повідомили про рух швидкісної цілі в Сумській області.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники масовано атакують Україну дронами-камікадзе.

Близько 02:00 у Києві вже лунали вибухи через роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Крім того, терористи масовано вдарили дронами і ракетами по Дніпру і Запоріжжю.

Більше детально про масовану повітряну атаку РФ у ніч на 30 серпня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим