В Киеве полностью восстановили электроснабжение после обстрелов россиян

Специалисты полностью восстановили электроснабжение для 83 тысяч домохозяйств в Киеве после утренних обстрелов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

По информации компании, выполнить технические работы и восстановить электроснабжение при помощи резервной схемы питания на время, пока будет восстанавливаться разрушенная из-за обстрела инфраструктура города, удалось за 7 часов. В работах принимали участие 35 специалистов.

"В связи с увеличением нагрузки просим клиентов разумно потреблять электроэнергию и не перегружать электросети - включать энергоемкие приборы поочередно", - отмечают в ДТЭК.