У Києві повністю відновили електропостачання після обстрілів росіян
Фахівці повністю відновили електропостачання для 83 тисяч домогосподарств у Києві після ранкового обстрілу росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПЕК.
За інформацією компанії, виконати технічні роботи та відновити електропостачання за допомогою резервної схеми живлення на час, доки відновлюватиметься зруйнована через обстріл інфраструктура міста, вдалося за 7 годин. У роботах брали участь 35 спеціалістів.
"У зв'язку зі збільшенням навантаження просимо клієнтів розумно споживати електроенергію та не перевантажувати електромережі - включати енергоємні прилади по черзі", - зазначають у ДПЕК.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 18 жовтня вранці обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури Києва.
Внаслідок атак ворога частина столиці залишилася без світла та води.
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