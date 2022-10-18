У Києві повністю відновили електропостачання після обстрілів росіян

Фахівці повністю відновили електропостачання для 83 тисяч домогосподарств у Києві після ранкового обстрілу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПЕК.

За інформацією компанії, виконати технічні роботи та відновити електропостачання за допомогою резервної схеми живлення на час, доки відновлюватиметься зруйнована через обстріл інфраструктура міста, вдалося за 7 годин. У роботах брали участь 35 спеціалістів.

"У зв'язку зі збільшенням навантаження просимо клієнтів розумно споживати електроенергію та не перевантажувати електромережі - включати енергоємні прилади по черзі", - зазначають у ДПЕК.