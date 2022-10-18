ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві повністю відновили електропостачання після обстрілів росіян

Новость на русском →
Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 17:30
У Києві повністю відновили електропостачання після обстрілів росіян Фото: у Києві повністю відновили електропостачання після обстрілів росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Фахівці повністю відновили електропостачання для 83 тисяч домогосподарств у Києві після ранкового обстрілу росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПЕК.

За інформацією компанії, виконати технічні роботи та відновити електропостачання за допомогою резервної схеми живлення на час, доки відновлюватиметься зруйнована через обстріл інфраструктура міста, вдалося за 7 годин. У роботах брали участь 35 спеціалістів.

"У зв'язку зі збільшенням навантаження просимо клієнтів розумно споживати електроенергію та не перевантажувати електромережі - включати енергоємні прилади по черзі", - зазначають у ДПЕК.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 18 жовтня вранці обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури Києва.

Внаслідок атак ворога частина столиці залишилася без світла та води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Електроенергія ракетный удар
NEWS
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
Нова атака по українських містах: що відомо зараз
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів