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В Киеве поврежден ТРЦ "Блокбастер Молл": как он выглядит после атаки

Суббота 24 мая 2025 13:26
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В Киеве поврежден ТРЦ "Блокбастер Молл": как он выглядит после атаки Фото: как выглядит Блокбастер Молл после атаки на Киев (hromadske.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву ночью 24 мая. Поврежден ТРЦ "Блокбастер Молл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

В ночь на 24 мая российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки была повреждена крыша торгово-развлекательного центра "Блокбастер Молл".

Как сообщили работники ТРЦ, вероятное попадание дрона-камикадзе или его обломков вызвало разрушение кровли. Больше всего пострадал магазин одежды Sinsay, который сейчас закрыт.

В то же время большинство других магазинов в ТРЦ открылись и принимают посетителей.

Фото: поврежденный ТРЦ "Блокбастер Молл" (hromadske)

По информации, на месте работают ремонтные бригады, которые ликвидируют последствия обстрела. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Ночная атака на Киев 24 мая

Напомним, вечером в пятницу, 23 мая, фиксировалось движение ударных беспилотников в направлении столицы, а также были замечены "Шахеды" в Киевской области. На фоне дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, началась работа сил и средств ПВО.

Позже стало известно, что в столице фиксировали падение обломков сбитых БПЛА врага в Голосеевском районе, где произошел пожар. Кроме того, известно о двух пострадавших в Киевской области в Броварском районе из-за дроновую атаку.

Как сообщил мэр Киева, количество пострадавших возросло до восьми, двух человек госпитализировали.

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