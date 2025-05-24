В Киеве поврежден ТРЦ "Блокбастер Молл": как он выглядит после атаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske .

В ночь на 24 мая российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки была повреждена крыша торгово-развлекательного центра "Блокбастер Молл".

Как сообщили работники ТРЦ, вероятное попадание дрона-камикадзе или его обломков вызвало разрушение кровли. Больше всего пострадал магазин одежды Sinsay, который сейчас закрыт.

В то же время большинство других магазинов в ТРЦ открылись и принимают посетителей.

Фото: поврежденный ТРЦ "Блокбастер Молл" (hromadske)

По информации, на месте работают ремонтные бригады, которые ликвидируют последствия обстрела. Информация о пострадавших пока отсутствует.