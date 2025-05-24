В Киеве поврежден ТРЦ "Блокбастер Молл": как он выглядит после атаки
Российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву ночью 24 мая. Поврежден ТРЦ "Блокбастер Молл".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.
В ночь на 24 мая российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки была повреждена крыша торгово-развлекательного центра "Блокбастер Молл".
Как сообщили работники ТРЦ, вероятное попадание дрона-камикадзе или его обломков вызвало разрушение кровли. Больше всего пострадал магазин одежды Sinsay, который сейчас закрыт.
В то же время большинство других магазинов в ТРЦ открылись и принимают посетителей.
По информации, на месте работают ремонтные бригады, которые ликвидируют последствия обстрела. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Ночная атака на Киев 24 мая
Напомним, вечером в пятницу, 23 мая, фиксировалось движение ударных беспилотников в направлении столицы, а также были замечены "Шахеды" в Киевской области. На фоне дроновой атаки раздавались взрывы в Киеве и области, началась работа сил и средств ПВО.
Позже стало известно, что в столице фиксировали падение обломков сбитых БПЛА врага в Голосеевском районе, где произошел пожар. Кроме того, известно о двух пострадавших в Киевской области в Броварском районе из-за дроновую атаку.
Как сообщил мэр Киева, количество пострадавших возросло до восьми, двух человек госпитализировали.
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