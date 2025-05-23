В Киеве прозвучали взрывы, работает ПВО

В Киеве и большинстве областей Украины сегодня, 23 мая, вечером объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко в Telegram .

Напомним, сегодня, 23 мая, вечером российские оккупанты запустили по Украине ударные дроны.

Глава Киевской ГВА добавил, что в результате атаки повреждены 4 автомобиля и окна здания. Пострадавших нет.

Ткаченко уточнил, что в Голосеевском районе из-за падения обломков поврежден автомобиль. Пожара нет.

По словам Ткаченко, в Киеве обломки вражеского дрона упали на открытой территории. Детали устанавливаются.

"В столице работает ПВО по дронах. Будьте в безопасных местах", - написал Ткаченко.

По состоянию на 22:05 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

К слову, сегодня, 23 мая, оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. В результате этого погибли по меньшей мере два человека.

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