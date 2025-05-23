Атака "Шахедов" на Киев и область: что известно о первых последствиях

Российские оккупанты сегодня, 23 мая, атакуют Киев и Киевскую область ударными дронами. Есть повреждения и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и главу Киевской областной военной администрации Николая Калашника в Telegram .

Первые последствия в Киеве

Ткаченко рассказал, что в Голосеевском районе обломки вражеского беспилотника упали на открытой местности.

По его словам, в результате атаки там повреждено четыре автомобиля и окна здания.

При этом Ткаченко уточнил, что пострадавших из-за атаки на столицу нет.

Первые последствия в Киевской области

Калашник отметил, что в результате удара российского дрона в Броварском районе ранения получили 54-летний мужчина и 50-летняя женщина.

По его словам, они оба получили осколочные ранения бедра.

"Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - рассказал он.

Также глава ОВА добавил, что повреждены частный дом и автомобиль. При этом вражеская атака продолжается.