Полицейские избили мужчину возле ТЦК в Киеве (видео)
В Киеве правоохранители избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК, в результате чего последний получил множественные ушибы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Инцидент произошел 17 октября. Недалеко от здания ТЦК копы избили мужчину - ему были нанесены многочисленные удары по голове и телу.
Из сообщения ГБР следует, что перед этим пострадавший был задержан полицейскими. Бить его начали после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.
Мужчина отправлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления уровня вреда от побоев.
Двум правоохранителям сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Видео: кадры драки мужчины с копами (пресс-служба ГБР)
Другие инциденты с ТЦК
Напомним, в Киеве возле метро "Минская" произошел инцидент с ТЦК. Несколько гражданских помогали задержанному сбежать после того, как военные ТЦК выяснили, что он находится в розыске.
Еще сообщалось, что в Харькове работника ТЦК осудили за нападение на учителя. Ему дали три года заключения и взыскали 150 тысяч гривен компенсации потерпевшему за моральный ущерб.
РБК-Украина писало также, что в Днепре военный ТЦК попался на коррупции - за деньги он снимал родственников и знакомых с воинского учета, помог избежать призыва 17 лицам. Ему грозит до 8 лет заключения.