Полицейские избили мужчину возле ТЦК в Киеве (видео)

В Киеве правоохранители избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК, в результате чего последний получил множественные ушибы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Инцидент произошел 17 октября. Недалеко от здания ТЦК копы избили мужчину - ему были нанесены многочисленные удары по голове и телу.

Из сообщения ГБР следует, что перед этим пострадавший был задержан полицейскими. Бить его начали после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.

Мужчина отправлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления уровня вреда от побоев.

Фото: копам инкриминируют превышение служебных полномочий (пресс-служба ГБР)

Двум правоохранителям сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Видео: кадры драки мужчины с копами (пресс-служба ГБР)