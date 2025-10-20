В Киеве полицейские избили мужчину возле ТЦК: суд избрал меру пресечения

Печерский суд Киева избрал меру пресечения двум полицейским, которых подозревают в избиении мужчины возле Голосеевского РТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комменатрий советници по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян.

Защита и подозреваемые не возражали против применения такой меры пресечения.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток , таким образом удовлетворив ходатайство прокурора.

Речь идет о полицейских Дмитрии Цыганенко и Илье Бибике.

Избиение мужчины в Киеве возле ТЦК

Государственное бюро расследований сообщило, что в Киеве правоохранители избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК. ГБР также показало видео ЧП.

Инцидент произошел 17 октября. Пострадавший получил множественные ушибы - ему были нанесены многочисленные удары по голове и телу.

Перед этим пострадавший был задержан копами, которые начали его избивать после того, как он распылил в автомобиле перцовый баллончик.

В результате полицейским сообщили о подозрении согласно статье, которая предусматривает превышение служебных полномочий - (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Согласно законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Еще РБК-Украина сообщало, что в Харькове работник ТЦК получил три года тюрьмы за нападение на учителя. Также с него взыскали 150 тысяч гривен компенсации потерпевшему за моральный ущерб.

Также сообщалось, что на Волыни возник конфликт между женщинами пенсионного возраста и представителями ТЦК.

По словам очевидцев, сотрудники ТЦК открыли огонь по женщинам пенсионного возраста, которые пытались помешать принудительному задержанию мужчины с инвалидностью.