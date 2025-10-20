В Киеве полицейские избили мужчину возле ТЦК: суд избрал меру пресечения
Печерский суд Киева избрал меру пресечения двум полицейским, которых подозревают в избиении мужчины возле Голосеевского РТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комменатрий советници по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян.
Речь идет о полицейских Дмитрии Цыганенко и Илье Бибике.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток, таким образом удовлетворив ходатайство прокурора.
Защита и подозреваемые не возражали против применения такой меры пресечения.
Фото: полицейским инкриминировали превышение служебных полномочий (gp.gov.ua)
Избиение мужчины в Киеве возле ТЦК
Государственное бюро расследований сообщило, что в Киеве правоохранители избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК. ГБР также показало видео ЧП.
Инцидент произошел 17 октября. Пострадавший получил множественные ушибы - ему были нанесены многочисленные удары по голове и телу.
Перед этим пострадавший был задержан копами, которые начали его избивать после того, как он распылил в автомобиле перцовый баллончик.
В результате полицейским сообщили о подозрении согласно статье, которая предусматривает превышение служебных полномочий - (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Согласно законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Еще РБК-Украина сообщало, что в Харькове работник ТЦК получил три года тюрьмы за нападение на учителя. Также с него взыскали 150 тысяч гривен компенсации потерпевшему за моральный ущерб.
Также сообщалось, что на Волыни возник конфликт между женщинами пенсионного возраста и представителями ТЦК.
По словам очевидцев, сотрудники ТЦК открыли огонь по женщинам пенсионного возраста, которые пытались помешать принудительному задержанию мужчины с инвалидностью.