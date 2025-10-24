У Києві помер мобілізований після травми в розподільчому пункті: що відомо

У Києві загинув 43-річний мобілізований чоловік, який нібито отримав тяжку травму голови у приміщенні розподільчого пункту. Поліція відкрила кримінальне провадження, а МВС заявило, що справу взяли на контроль.

Що відомо про подію

Як розповіла журналістка Дарина Трунова, 43-річного Романа Сопіна мобілізували в Києві. Після проходження ВЛК чоловік подзвонив батькам і попросив привезти необхідні речі. Наступного дня родині зателефонували з лікарні й повідомили, що він отримав закриту черепно-мозкову травму.

Медики провели трепанацію, але згодом чоловік помер.

"Що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась у лікарні з розбитим черепом і крововиливом?" - написала журналістка.

Реакція ТЦК

У Київському обласному ТЦК назвали інформацію про побиття маніпулятивною.

Там заявили, що після проходження медичної комісії чоловіка направили до однієї з військових частин, де його зарахували до списків після обов’язкового огляду.

"Інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою", - йдеться у повідомленні.

Що каже поліція

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті мобілізованого.

За попередніми даними, чоловік перебував у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, де впав і травмувався. Інші мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Правоохоронці опитали понад десять свідків, а тіло скерували на судово-медичну експертизу. Повідомляють, що розслідування триває.

Реакція МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді 24 жовтня повідомив, що смерть мобілізованого взяли на контроль. За його словами, результати розслідування будуть оприлюднені після завершення перевірки.