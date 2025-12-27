ua en ru
Пожары, поврежденные авто и дома: первые фото последствий атаки РФ на Киев

Украина, Суббота 27 декабря 2025 08:18
Пожары, поврежденные авто и дома: первые фото последствий атаки РФ на Киев Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрелов в нескольких районах столицы возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки БпЛА возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа. Спасатели продолжают тушение.

Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)

В Дарницком районе огонь охватил частный двухэтажный жилой дом. Подразделения ГСЧС работают на месте и ликвидируют последствия обстрела.

Также в Дарницком районе спасатели выезжали на вызов о пожаре автомобиля из-за падения обломков БпЛА на проезжую часть. Возгорания не обнаружили, однако зафиксировали повреждения припаркованных авто и обнаружили пострадавшего.

Атаки на Киев и Киевскую область в ночь на 27 декабря

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попала Киевская область.

В результате обстрела пострадал один человек - житель Ивано-Франковской области. Во время атаки он находился за рулем грузового автомобиля и получил осколочные ранения спины.

В Вышгороде зафиксировано повреждение окон в многоэтажном жилом доме. В Бориспольском районе пострадали производственные помещения и два автомобиля. В Бучанском районе возник пожар на территории строительной площадки. В Обуховском районе повреждено помещение коммунального предприятия одной из громад.

Напомним, в ночь на 27 декабря российская армия атаковала Киев ракетами различных типов и ударными беспилотниками - в столице раздавались мощные взрывы.

По информации журналистов РБК-Украина, в отдельных районах города фиксировали перебои с электроснабжением.

Кроме того, под утро российские войска запустили ударные дроны в направлении столицы с разных направлений, в Киеве прозвучало несколько серий взрывов.

