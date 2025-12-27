ua en ru
Атака РФ на Киев: огонь может распространиться на дом престарелых

Киев, Суббота 27 декабря 2025 08:30
Атака РФ на Киев: огонь может распространиться на дом престарелых Фото: в Киеве после атаки РФ огонь может распространиться на дом престарелых (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве в результате российской атаки горят жилые дома. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали", - сообщил Кличко.

Он отметил, что все экстренные службы работают на месте.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Мэр уточнил, что уже известно о пяти пострадавших в столице. Четырех из них госпитализировали.

Атака РФ на Киев

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела в нескольких районах столицы возникли пожары.

В частности, в Голосеевском районе падение беспилотника вызвало возгорание трех автомобилей на территории СТО. Пожар уже ликвидирован.

В Оболонском районе в результате атаки дронов возник пожар трехэтажного частного жилого дома. На месте зафиксировано возгорание крыши и второго этажа.

В Дарницком районе огонь охватил частный двухэтажный жилой дом.

