Атака РФ на Киев: огонь может распространиться на дом престарелых

В Киеве в результате российской атаки горят жилые дома. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

"В Дарницком районе горят несколько частных домов. Есть угроза распространения огня на дом престарелых рядом. 10 человек из него спасатели эвакуировали", - сообщил Кличко.

Он отметил, что все экстренные службы работают на месте.

Также в Дарницком районе обломки попали в 24-этажный дом. Горит на верхнем этаже.

А в Днепровском районе пылает на уровне четвертого этажа 18-этажного дома.

Мэр уточнил, что уже известно о пяти пострадавших в столице. Четырех из них госпитализировали.