Зеленский: Украина начинает закрывать небо над Россией, оно становится опасным для самолетов

Российское воздушное пространство становится опасным для гражданской авиации из-за массового присутствия дронов. Украина предупреждает международные авиакомпании и страховщиков о необходимости учитывать эти риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства обратился ко всем авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам, пользующимся ключевыми аэропортами РФ, о том, что "российское небо становится полностью опасным."

"Украина не угрожает гражданской авиации как таковой - ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут так, что надо это учитывать. Хотя российские власти об этом не сообщают, как положено, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо", - говорится в заявлении президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет потери невинных жизней, поэтому все партнеры должны учитывать, что в российском небе "закончились безопасные моменты".

"Важно, чтобы это услышали послы работающих здесь государств в Украине и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должна эту информацию донести до своих столиц", - заявил он.

Авиации не место среди дронов

Президент отметил, что это должны услышать соответствующие авиакомпании, летающие сейчас в аэропорты, прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления.

"Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты дадут полную информацию международным структурам об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что Украина является страной мира и напомнил, что Киев выдерживал паузы и не бил по РФ, когда просили партнеры.

"Безопасность в небо России вернется. Вернется тогда, когда начнется настоящее движение к миру. Небо над Россией сейчас для дронов. Не для гражданской авиации. Пока идет война", - подчеркнул Зеленский.