В Киеве после отбоя снова объявляли воздушную тревогу: в чем причина

Суббота 30 августа 2025 06:45
В Киеве после отбоя снова объявляли воздушную тревогу: в чем причина Фото: в Киеве после отбоя снова объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня утром, 30 августа, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских ударных дронов. Также в ряде регионов объявлена тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения", - отметили в КГВА.

В Воздушных силах ВСУ также сообщили, что для Киева существует угроза применения врагом ударных дронов.

Интересно, что после отбоя предыдущей воздушной тревоги и объявлением новой прошло всего 9 минут.

Жителям столицы посоветовали немедленно воспользоваться ближайшими укрытиями и находиться там до завершения опасности.

Утренняя воздушная тревога в столице продолжалась 48 минут.

Удар РФ по Украине 30 августа

Напомним, что сегодня ночью, 30 августа, россияне массированно атаковали Украину. Под обстрелом были Киев, Луцк, Запорожье, Днепр и другие регионы страны.

Так, в Запорожье в результате обстрела зафиксировано попадание. Также повреждены частные дома, загорелся пожар. По предварительной информации спасателей, один человек погиб, еще шестеро были спасены. Количество пострадавших уточняется.

Также сообщалось, что из-за обстрела Киевской области ряд поездов задерживается, и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов. Среди рейсов есть и поезда международного сообщения.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

