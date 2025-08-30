У Києві після відбою знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина

У Києві сьогодні зранку, 30 серпня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів. Також в низці регіонів оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння", - зазначили у КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що для Києва існує загроза застосування ворогом ударних дронів.

Цікаво, що після відбою попередньої повітряної тривоги та оголошенням нової минуло лише 9 хвилин.

Жителям столиці порадили негайно скористатись найближчими укриттями та перебувати там до завершення небезпеки.