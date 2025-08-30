ua en ru
Сб, 30 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві після відбою знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Субота 30 серпня 2025 06:45
UA EN RU
У Києві після відбою знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина Фото: у Києві після відбою знову оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві сьогодні зранку, 30 серпня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих ударних дронів. Також в низці регіонів оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння", - зазначили у КМВА.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що для Києва існує загроза застосування ворогом ударних дронів.

Цікаво, що після відбою попередньої повітряної тривоги та оголошенням нової минуло лише 9 хвилин.

Жителям столиці порадили негайно скористатись найближчими укриттями та перебувати там до завершення небезпеки.

У Києві після відбою знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Удар РФ по Україні 30 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 серпня, росіяни масовано атакували Україну. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.

Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.

Також повідомлялось, що через обстріл Київської області ряд потягів затримується, і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Серед рейсів є й потяги міжнародного сполучення.

Більше подробиць про нічну атаку на Україну – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вторгнення Росії до України Повітряна тривога
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим