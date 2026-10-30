В Киеве произошел взрыв в высотке, полиция выясняет обстоятельства

Вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв. Повреждение получил городской автобус на остановке рядом с домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева в Telegram.

Взрыв в высотке

Полицейские выясняют обстоятельства взрыва в жилом доме Шевченковского района столицы.



Предварительно известно, что взрыв произошел в одной из квартир многоэтажки.

"В результате происшествия были также повреждены стекла городского автобуса, находившегося на конечной остановке", - говорится в сообщении.



Пожаров и пострадавших нет, добавили в полиции Киева.



На месте работают правоохранители, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.