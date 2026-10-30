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В Киеве произошел взрыв в высотке, полиция выясняет обстоятельства

22:35 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
В Киеве произошел взрыв в высотке, полиция выясняет обстоятельства Фото: в Киеве раздался взрыв в квартире (Getty Images)
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Вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв. Повреждение получил городской автобус на остановке рядом с домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева в Telegram.

Взрыв в высотке

Полицейские выясняют обстоятельства взрыва в жилом доме Шевченковского района столицы.

Предварительно известно, что взрыв произошел в одной из квартир многоэтажки.

"В результате происшествия были также повреждены стекла городского автобуса, находившегося на конечной остановке", - говорится в сообщении.

Пожаров и пострадавших нет, добавили в полиции Киева.

На месте работают правоохранители, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.

Ранее РБК-Украина писало, что в Печерском районе Киева 14 октября взорвался электрокар. Водитель получил ранение.

Кроме того, 28 июля в Одессе взорвался автомобиль, принадлежавший военному. В результате инцидента был ранен 49-летний водитель кроссовера.

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