В Киеве произошел взрыв в высотке, полиция выясняет обстоятельства
Вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв. Повреждение получил городской автобус на остановке рядом с домом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева в Telegram.
Взрыв в высотке
Полицейские выясняют обстоятельства взрыва в жилом доме Шевченковского района столицы.
Предварительно известно, что взрыв произошел в одной из квартир многоэтажки.
"В результате происшествия были также повреждены стекла городского автобуса, находившегося на конечной остановке", - говорится в сообщении.
Пожаров и пострадавших нет, добавили в полиции Киева.
На месте работают правоохранители, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются.
Ранее РБК-Украина писало, что в Печерском районе Киева 14 октября взорвался электрокар. Водитель получил ранение.
Кроме того, 28 июля в Одессе взорвался автомобиль, принадлежавший военному. В результате инцидента был ранен 49-летний водитель кроссовера.