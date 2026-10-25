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Главная » Бизнес » Энергетика

Часть Киева осталась без света из-за аварии

10:55 25.10.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Часть Киева осталась без света из-за аварии Фото: мужчина запускает генератор (Getty Images)
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Часть Киева утром 25 октября осталась без электричества из-за аварии в сети. Обесточивание задело три района столицы, а специалисты пытаются как можно быстрее вернуть свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По информации энергетиков, из-за аварии электроснабжение отсутствует в частях Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева.

Специалисты уже работают над устранением неисправности. Их задача – как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

В ДТЭК поблагодарили киевлян за терпение и понимание ситуации.

В то же время в сообщении компании не уточнили причину аварии и не назвали ориентировочное время возвращения света.

Напомним, 25 октября в части областей Украиныдействуют графики почасовых отключений электроэнергии. По данным "Укрэнерго", ограничения ввели из-за последствий массированных российских ударов по энергетическим объектам.

Графики для всех категорий потребителей предусмотрены с 07:00 до 23:59 в объеме от одной до двух очередей, а для промышленности ограничения мощности действуют с 06:00 до 23:59.

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