Часть Киева осталась без света из-за аварии

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Часть Киева утром 25 октября осталась без электричества из-за аварии в сети. Обесточивание задело три района столицы, а специалисты пытаются как можно быстрее вернуть свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По информации энергетиков, из-за аварии электроснабжение отсутствует в частях Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов Киева. Специалисты уже работают над устранением неисправности. Их задача – как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии потребителям. В ДТЭК поблагодарили киевлян за терпение и понимание ситуации. В то же время в сообщении компании не уточнили причину аварии и не назвали ориентировочное время возвращения света.