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РФ ударила по критической инфраструктуре Киева: есть перебои со светом и водой

22:14 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
РФ ударила по критической инфраструктуре Киева: есть перебои со светом и водой Фото: в Киеве проблемы со светом (Getty Images)
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Около 22:00 Россия нанесла удар по критической инфраструктуре Киева. В столице начались проблемы со светом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления городского головы Виталия Кличко в Telegram и ДТЭК в Telegram.

РФ ударила по Киеву

Кличко отметил, что произошло попадание в объект критической инфраструктуры Киева.

"Экстренные службы направляются на место", - пишет он.

Между тем местные паблики сообщают о перебоях со светом. В части районов Киева после взрывов пропало электричество.

Также киевляне пишут в соцсетях о скачках напряжения в электросети.

Обновлено в 22.41

Позже ДТЭК подтвердила, что враг атаковал объект энергетики.

"Часть Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов без света", - говорится в сообщении.

Графики отключений в этих районах пока не действуют, уточнили энергетики.

В ДТЭК отметили, что уже работают на местах повреждений, чтобы вернуть свет киевлянам.

Городской голова Виталий Кличко добавил, что из-за обесточивания через удар РФ нескольких объектов критической инфраструктуры, в столице упало давление в системе водоснабжения. Пока в Киеве перебои с водой.

"Энергетики работают над восстановлением", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что часть Киева утром 25 октября осталась без электричества из-за аварии в сети. Обесточивание задело три района столицы.

Кроме того, в Киеве из-за атаки врага 21 октября произошли частичные аварийные отключения света.

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