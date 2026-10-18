РФ хочет создать блекаут, через неделю "перемирия" Трампа уже 76 ударов по энергетике, - Зеленский

Через неделю после заявления президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии" Россия 76 раз атаковала энергетику и нефтегазовый сектор Украины, оставив десятки тысяч семей без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"С момента как американский Президент объявил об энергетическом перемирии неделю назад, целенаправленно ударил по украинской энергетике и нефтегазовому сектору уже 76 раз", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в ночь на 18 октября российские войска нанесли удары по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Из-за атак десятки тысяч семей остались без электроэнергии.

Энергетики и ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденные объекты и вернуть свет потребителям.

Также ночью россияне атаковали жилые дома в украинском регионе. По данным, приведенным Зеленским, в результате обстрелов погибли два человека, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей.

Утром под удар попало сельскохозяйственное предприятие Волыни. На месте работают соответствующие службы.

Сколько дронов и ракет Россия выпустила за неделю

За прошедшую неделю российские войска применили против Украины около 2700 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 66 ракет. Большинство ракет, по словам президента, были баллистическими.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

"Главные цели этих ударов – именно энергетика, россияне пытаются создать блекаут. И Америка должна видеть, что Россия не делает шаги навстречу в ответ на снятие санкций или соглашения", – отметил Зеленский.

По его мнению, Москва воспринимает сигналы о потенциальных экономических выгодах или соглашениях как о признаке того, что продолжение войны может быть для нее выгодным.

"Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не из-за того, что Украина справедливо защищает себя. Именно на Россию нужно давить, чтобы у мира был шанс. Спасибо всем, кто это понимает и помогает", - подытожил президент.