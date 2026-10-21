ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве частично начались аварийные отключения света

08:48 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве частично начались аварийные отключения света Фото: есть отключение света в Святошинском районе (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Киеве из-за атаки врага начались частичные аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения. Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть всем свет", - говорится в заявлении.

В компании-поставщике также отметили, что в других районах столицы действуют стабилизационные графики ограничения электроэнергии.

Обновлено. Аварийные отключения света начались в Бучанском районе Киевщины. Здесь не действуют обычные графики до отдельного распоряжения.

Обновлено в 9:50.

"В части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде Укрэнерго применяются экстренные отключения", – добавили в ДТЭК.

Ранее мы писали, что РФ обстреляла Киев - повреждения зафиксированы на объекте инфраструктуры, а также дрон попал в многоэтажку в Святошинском районе.

Из-за атаки погибли два человека, еще один человек получил травмы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Авария Атака дронов
Новости
В Киеве РФ ударила по 24-этажке, есть погибшие
В Киеве РФ ударила по 24-этажке, есть погибшие
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко