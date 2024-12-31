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В Киеве во время ракетного удара зафиксировано падение обломков

Украина, Вторник 31 декабря 2024 08:27
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В Киеве во время ракетного удара зафиксировано падение обломков Фото: иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киеве во время ракетной атаки 31 декабря зафиксировано падение обломков. Воздушная тревога в столице продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"В результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком р-не столицы", - говорится в сообщении.

По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях", - предупредили в КГВА.

Ракетная атака 31 декабря

Напомним, утром 31 декабря в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Кроме того, фоне дроновой и ракетной опасности добавилась угроза из-за баллистики.

В Воздушных силах проинформировали о фиксации российской ракеты, которая двигалась в направлении Василькова. Впоследствии было заявлено о скоростной цели в Сумской области, которая двигалась курсом на юго-запад.

Также в Воздушных силах сообщили о взлете с аэродрома Саваслейка самолета МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов".

Обстрел на Рождество

Российские войска утром 25 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. Как заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, целью была энергетика Украины.

Россия запустила по Украине 184 ракет и дронов. Подтверждено сбитие 113 воздушных целей, еще 52 не достигли целей (локально потеряны).

Из-за массированного обстрела "Укрэнерго" ввело в Украине графики отключения света.

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