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У Києві під час ракетного удару зафіксоване падіння уламків

Україна, Вівторок 31 грудня 2024 08:27
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У Києві під час ракетного удару зафіксоване падіння уламків Фото: ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві під час ракетної атаки 31 грудня зафіксовано падіння уламків. Повітряна тривога в столиці триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА.

"Внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому р-ні столиці", - йдеться в повідомленні.

За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило, додали в пресслужбі.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях", - попередили в КМВА.

Ракетна атака 31 грудня

Нагадаємо, вранці 31 грудня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Крім того, тлі дронової та ракетної небезпеки додалася загроза через балістику.

У Повітряних силах поінформували про фіксацію російської ракети, яка рухалася в напрямку Василькова. Згодом було заявлено про швидкісну ціль в Сумській області, яка рухалася курсом на південний захід.

Також у Повітряних силах повідомили про зліт аеродрому Саваслейка літака МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Обстріл на Різдво

Російські війська вранці 25 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Як заявив глава Міненерго Герман Галущенко, метою була енергетика України.

Росія запустила по Україні 184 ракет і дронів. Підтверджено збиття 113 повітряних цілей, ще 52 не досягли цілей (локально втрачені).

Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.

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