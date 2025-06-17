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В Киеве еще одна многоэтажка пострадала от ракетного удара: как выглядит

Киев, Вторник 17 июня 2025 10:16
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В Киеве еще одна многоэтажка пострадала от ракетного удара: как выглядит Фото: разрушена еще одна жилая многоэтажка в Киеве (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве в результате ночной атаки россиян, 17 июня, пострадал еще один жилой дом в Соломенском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Виталия Кличко.

"Еще один дом в Соломенском районе. Так выглядят последствия вражеской атаки", - сказал он.

На кадрах видно поврежденную многоэтажку с выбитыми окнами. По словам мэра, сейчас ведется сбор информации от жителей дома. В столице работают штабы развязки, которые оказывают помощь пострадавшим киевлянам.

"Собираем всю информацию и максимально быстро будем действовать, чтобы помочь каждому, кто нуждается в поддержке", - отметил Кличко.

Городской голова обнародовал соответствующее видео с места происшествия.

Обстрел Киева 17 июня

Тем временем в Киеве спасатели продолжают искать людей под завалами девятиэтажки в Соломенском районе, где обвалился целый подъезд дома. Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть информация о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцах дома. Они не выходят на связь с родными. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В столице Украины в результате атаки войск РФ под огнем оказались 27 локаций в разных районах города, в частности Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском.

По последним известно о по меньшей мере 14 погибших, однако эта информация еще уточняется. В то же время количество пострадавших возросло до 114 человек, 68 из которых госпитализированы в медицинские учреждения города.

Кроме того, Кличко подтвердил, что среди погибших - гражданин США.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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