В Киеве еще одна многоэтажка пострадала от ракетного удара: как выглядит

В Киеве в результате ночной атаки россиян, 17 июня, пострадал еще один жилой дом в Соломенском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Виталия Кличко.

"Еще один дом в Соломенском районе. Так выглядят последствия вражеской атаки", - сказал он. На кадрах видно поврежденную многоэтажку с выбитыми окнами. По словам мэра, сейчас ведется сбор информации от жителей дома. В столице работают штабы развязки, которые оказывают помощь пострадавшим киевлянам. "Собираем всю информацию и максимально быстро будем действовать, чтобы помочь каждому, кто нуждается в поддержке", - отметил Кличко. Городской голова обнародовал соответствующее видео с места происшествия.