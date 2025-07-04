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В Киеве во время массированной атаки РФ повреждена пожарная часть: видео последствий

Пятница 04 июля 2025 13:41
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В Киеве во время массированной атаки РФ повреждена пожарная часть: видео последствий Иллюстративное фото: в Киеве во время массированной атаки РФ повреждена пожарная (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во время массированной комбинированной атаки российской армии по Киеву в ночь на пятницу, 4 июля, была повреждена одна из пожарных частей города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Как рассказали в ведомстве, в результате удара повреждена одна из пожарно-спасательных частей города. В ней выбиты окна, изуродован фасад здания.

К счастью, личный состав не пострадал.

При этом в столице, в результате вражеской атаки, в целом повреждено 11 единиц техники ГСЧС.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киева, от атаки россиян пострадала и пожарная часть, спасатели которой погибли во время ликвидации удара РФ в прошлом месяце.

"Сегодня же под ударами российских БпЛА оказались их коллеги. Несмотря на это подразделение не теряет своей боеспособности", - сказано в сообщении.

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля российская армия нанесла массированный воздушный удар по Украине, применив 550 средств поражения.

Среди них - 539 беспилотников, одна аэробаллистическая ракета "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Основной удар пришелся на Киев. Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Кроме Киева, в результате российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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