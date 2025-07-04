Зеленский о ночном обстреле Украины: это один из самых масштабных ударов

Россия ночью 4 июля нанесла один из самых масштабных воздушных ударов по Украине. Под обстрелом был Киев и еще пять областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что по состоянию на 9:40 еще продолжается тушение пожаров и разбор завалов после российского удара.

"Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них не менее 330 - российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в частности баллистические", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что первые воздушные тревоги в украинских городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в медиа телефонного разговора президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным. Только около 9:00 уже сегодня в Киеве был отбой воздушной тревоги.

От сегодняшнего российского удара, кроме Киева, пострадали еще Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области. Известно о 23 пострадавших.

По словам Зеленского, есть много мест падения обломков дронов и ракет, также есть прямые попадания.

Фото: РФ массированно атаковала Украину (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент подчеркнул, что все это очевидное доказательство того, что без масштабного давления Россия не будет менять свое "тупое разрушительное поведение".

"Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они чувствовали ответные санкционные и другие удары по их экономике, по их заработкам, по их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов", - добавил Зеленский.