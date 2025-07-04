У Києві під час масованої атаки РФ пошкоджено пожежну частину: відео наслідків

Під час масованої комбінованої атаки російської армії по Києву у ніч на п'ятницю, 4 липня, було пошкоджено одну з пожежних частин міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як розповіли у відомстві, внаслідок удару пошкоджена одна з пожежно-рятувальних частин міста. У ній вибиті вікна, понівечений фасад будівлі.

На щастя, особовий склад не постраждав.

При цьому у столиці, внаслідок ворожої атаки, загалом пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС.

Як уточнили у прес-службі ДСНС Києва, від атаки росіян постраждала та пожежна частина, рятувальники якої загинули під час ліквідації удару РФ минулого місяця.

"Сьогодні ж під ударами російських БпЛА опинилися їхні колеги. Попри це підрозділ не втрачає своєї боєздатності", - сказано у повідомленні.