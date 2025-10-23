В Киеве перекроют движение на одном из ключевых бульваров: сколько будут действовать ограничения
В Соломенском районе столицы временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить на бульваре Вацлава Гавела с 23 по 26 октября ежедневно с 8:00 до 18:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Ограничения движения на бульваре Вацлава Гавела
Ограничения будут действовать:
- 23 октября дорожники будут ремонтировать асфальт на отрезке от проспекта Отрадного до улицы Михаила Донца;
- с 24 по 26 октября - от улицы Академика Стражеско до улицы Михаила Донца.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" призвали водителей учитывать эти изменения, по возможности выбирать другие маршруты движения и извинились за временные неудобства, связанные с ремонтом.
Ограничения движения на бульваре Вацлава Гавела (скриншот КГГА)
До сих пор действуют ограничения на Леси Украинки
Напомним, что с 21 по 26 октября, с 8:00 до 20:00, действуют частичные ограничения на бульваре Леси Украинки (Печерский район) вблизи остановки "Круглая башня".
Во время ремонта движение будет сужено по крайней правой полосе в направлении станции метро "Печерская".
Ограничения движения на бульваре Леси Украинки (скриншот КГГА)
Ограничения на Броварском проспекте
Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:
- от станции метро "Лесная";
- до города Бровары.
При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.
Ограничение движения на Броварском проспекте (скриншот КГГА)