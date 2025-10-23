ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Киеве перекроют движение на одном из ключевых бульваров: сколько будут действовать ограничения

Киев, Четверг 23 октября 2025 12:23
UA EN RU
В Киеве перекроют движение на одном из ключевых бульваров: сколько будут действовать ограничения Из-за ремонтных работ на бульваре Вацлава Гавела ограничат движение (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Соломенском районе столицы временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить на бульваре Вацлава Гавела с 23 по 26 октября ежедневно с 8:00 до 18:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Ограничения движения на бульваре Вацлава Гавела

Ограничения будут действовать:

  • 23 октября дорожники будут ремонтировать асфальт на отрезке от проспекта Отрадного до улицы Михаила Донца;
  • с 24 по 26 октября - от улицы Академика Стражеско до улицы Михаила Донца.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" призвали водителей учитывать эти изменения, по возможности выбирать другие маршруты движения и извинились за временные неудобства, связанные с ремонтом.

Схема перекриття руху на ділянці бульвару Вацлава Гавела в Києві. На карті позначено червоним відрізком ділянку дороги, де тривають ремонтні роботи — між вулицями Михайла Донця та Академіка Стражеска. На схемі також нанесені жовті попереджувальні знаки із зображенням дорожніх робіт. У нижньому лівому куті — логотип комунальної корпорації «Київавтодор». Фон карти обрамлений смугою із жовто-чорних попереджувальних стрічок.Ограничения движения на бульваре Вацлава Гавела (скриншот КГГА)

До сих пор действуют ограничения на Леси Украинки

Напомним, что с 21 по 26 октября, с 8:00 до 20:00, действуют частичные ограничения на бульваре Леси Украинки (Печерский район) вблизи остановки "Круглая башня".

Во время ремонта движение будет сужено по крайней правой полосе в направлении станции метро "Печерская".

Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рухОграничения движения на бульваре Леси Украинки (скриншот КГГА)

Ограничения на Броварском проспекте

Ранее мы писали, что до 31 октября частично ограничивают движение по Броварскому проспекту, чтобы дорожники выполняли текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:

  • от станции метро "Лесная";
  • до города Бровары.

При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.

На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)Ограничение движения на Броварском проспекте (скриншот КГГА)

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Ограничение движения
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию