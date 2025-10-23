В Киеве перекроют движение на одном из ключевых бульваров: сколько будут действовать ограничения

В Соломенском районе столицы временно ограничат движение транспорта из-за ремонта дорожного покрытия. Работы будут проводить на бульваре Вацлава Гавела с 23 по 26 октября ежедневно с 8:00 до 18:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Ограничения движения на бульваре Вацлава Гавела

Ограничения будут действовать:

23 октября дорожники будут ремонтировать асфальт на отрезке от проспекта Отрадного до улицы Михаила Донца;

с 24 по 26 октября - от улицы Академика Стражеско до улицы Михаила Донца.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" призвали водителей учитывать эти изменения, по возможности выбирать другие маршруты движения и извинились за временные неудобства, связанные с ремонтом.

Ограничения движения на бульваре Вацлава Гавела (скриншот КГГА)

До сих пор действуют ограничения на Леси Украинки

Напомним, что с 21 по 26 октября, с 8:00 до 20:00, действуют частичные ограничения на бульваре Леси Украинки (Печерский район) вблизи остановки "Круглая башня".

Во время ремонта движение будет сужено по крайней правой полосе в направлении станции метро "Печерская".

Ограничения движения на бульваре Леси Украинки (скриншот КГГА)