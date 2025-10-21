ua en ru
Ремонт дорог в Киеве: какие улицы перекрыли с 21 октября и когда восстановят движение

Вторник 21 октября 2025 11:28
Ремонт дорог в Киеве: какие улицы перекрыли с 21 октября и когда восстановят движение Фото: Ремонт дороги (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В столице с 21 октября частично ограничивают движение транспорта на нескольких улицах из-за ремонтных работ.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".

В частности, 21 октября с 9:00 до 20:00 движение частично ограничено на улице Оноре де Бальзака (Деснянский район) - на участке от ул. Сержа Лифаря до ул. Там дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Ремонт дорог в Киеве: какие улицы перекрыли с 21 октября и когда восстановят движение
Схема ограничения движения на ул. Оноре де Бальзака (инфографика: КК "Киевавтодор")

Также в ночь с 21 на 22 октября, с 22:00 до 6:00, ограничат движение на улице Юрия Ильенко (Шевченковский район) - от ул. Гарета Джонса до дома 52-А.

Ремонт дорог в Киеве: какие улицы перекрыли с 21 октября и когда восстановят движение
Схема ограничения движения на ул. Юрия Ильенко (инфографика: КК "Киевавтодор")

Кроме того, с 21 по 26 октября, с 8:00 до 20:00, частичные ограничения будут действовать на бульваре Леси Украинки (Печерский район) вблизи остановки "Круглая башня". Во время ремонта движение будет сужено по крайней правой полосе в направлении станции метро "Печерская".

Ремонт дорог в Киеве: какие улицы перекрыли с 21 октября и когда восстановят движение
Схема ограничения движения на бульв. Леси Украинки (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и просят водителей планировать маршруты с учетом ограничений.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве частично ограничили движение по Броварскому проспекту из-за ремонта асфальтобетона. Работы продлятся до 31 октября на участке от метро "Лесная" до Броваров. В КГГА предупреждают о возможных пробках на въезде и выезде из города.

Напомним, в Киеве ежедневно в 9:00 останавливают движение на Крещатике, чтобы почтить минутой молчания павших защитников и мирных жителей, погибших из-за войны РФ против Украины. Ограничение действует на участке от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и во время воздушной тревоги.

Киев Ограничение движения
