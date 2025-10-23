У Києві перекриють рух на одному з ключових бульварів: скільки діятимуть обмеження
У Солом’янському районі столиці тимчасово обмежать рух транспорту через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть на бульварі Вацлава Гавела із 23 до 26 жовтня щодня з 8:00 до 18:00.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Обмеження руху на бульварі Вацлава Гавела
Обмеження діятимуть:
- 23 жовтня дорожники ремонтуватимуть асфальт на відрізку від проспекту Відрадного до вулиці Михайла Донця;
- з 24 до 26 жовтня – від вулиці Академіка Стражеска до вулиці Михайла Донця.
У комунальній корпорації "Київавтодор" закликали водіїв зважати на ці зміни, за можливості вибирати інші маршрути руху та перепросили за тимчасові незручності, пов’язані з ремонтом.
Обмеження руху на бульварі Вацлава Гавела (скриншот КМДА)
Досі діють обмеження на Лесі Українки
Нагадаємо, що з 21 до 26 жовтня, з 8:00 до 20:00, діють часткові обмеження на бульварі Лесі Українки (Печерський район) поблизу зупинки "Кругла башта".
Під час ремонту рух буде звужено крайньою правою смугою у напрямку станції метро "Печерська".
Обмеження руху на бульварі Лесі Українки (скриншот КМДА)
Обмеження на Броварському проспекті
Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:
- від станції метро "Лісова";
- до міста Бровари.
При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.
Обмеження руху на Броварському проспекті (скриншот КМДА)