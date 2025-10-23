ua en ru
Головна » Життя » Зміни

У Києві перекриють рух на одному з ключових бульварів: скільки діятимуть обмеження

Київ, Четвер 23 жовтня 2025 12:23
UA EN RU
У Києві перекриють рух на одному з ключових бульварів: скільки діятимуть обмеження Через ремонтні роботи на бульварі Вацлава Гавела обмежать рух (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Солом’янському районі столиці тимчасово обмежать рух транспорту через ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть на бульварі Вацлава Гавела із 23 до 26 жовтня щодня з 8:00 до 18:00.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження руху на бульварі Вацлава Гавела

Обмеження діятимуть:

  • 23 жовтня дорожники ремонтуватимуть асфальт на відрізку від проспекту Відрадного до вулиці Михайла Донця;
  • з 24 до 26 жовтня – від вулиці Академіка Стражеска до вулиці Михайла Донця.

У комунальній корпорації "Київавтодор" закликали водіїв зважати на ці зміни, за можливості вибирати інші маршрути руху та перепросили за тимчасові незручності, пов’язані з ремонтом.

Схема перекриття руху на ділянці бульвару Вацлава Гавела в Києві. На карті позначено червоним відрізком ділянку дороги, де тривають ремонтні роботи — між вулицями Михайла Донця та Академіка Стражеска. На схемі також нанесені жовті попереджувальні знаки із зображенням дорожніх робіт. У нижньому лівому куті — логотип комунальної корпорації «Київавтодор». Фон карти обрамлений смугою із жовто-чорних попереджувальних стрічок.Обмеження руху на бульварі Вацлава Гавела (скриншот КМДА)

Досі діють обмеження на Лесі Українки

Нагадаємо, що з 21 до 26 жовтня, з 8:00 до 20:00, діють часткові обмеження на бульварі Лесі Українки (Печерський район) поблизу зупинки "Кругла башта".

Під час ремонту рух буде звужено крайньою правою смугою у напрямку станції метро "Печерська".

Ремонт доріг у Києві: які вулиці перекрили з 21 жовтня та коли відновлять рухОбмеження руху на бульварі Лесі Українки (скриншот КМДА)

Обмеження на Броварському проспекті

Раніше ми писали, що до 31 жовтня частково обмежують рух Броварським проспектом, щоб дорожники виконували поточний ремонт асфальтобетонного покриття:

  • від станції метро "Лісова";
  • до міста Бровари.

При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.

На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)Обмеження руху на Броварському проспекті (скриншот КМДА)

