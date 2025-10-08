ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві перекриють частину важливої вулиці: коли і де обмежать рух

Київ, Середа 08 жовтня 2025 12:57
UA EN RU
У Києві перекриють частину важливої вулиці: коли і де обмежать рух Обмеження триватимуть 9 і 10 жовтня (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві 9 та 10 жовтня частково обмежать рух транспорту на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі. Обмеження діятимуть по 10 годин протягом двох днів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Коли і де діятимуть обмеження

Рух буде обмежено з 8:00 до 18:00 на вулиці Юлії Здановської на ділянці від будинку №41 до №47. На цій частині працюватимуть дорожники КП ШЕУ Голосіївського району, які виконуватимуть поточний ремонт покриття.

Додамо, що вулиця Юлії Здановської розташована у Голосіївському районі столиці та сполучає кілька житлових кварталів. Після завершення ремонту рух обіцяють повністю відновити.

Які роботи проводять

Під час ремонту дорожники оновлять асфальтове покриття для покращення стану дороги та безпеки руху. Роботи планують виконати впродовж двох днів, якщо дозволять погодні умови.

Водіїв просять враховувати зміни на своєму маршруті

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху на перетині вулиць Юлії Здановської та Васильківської у Голосіївському районі. На карті червоним кольором позначено ділянку дороги, де проводитимуть ремонтні роботи. Посередині - знак дорожніх робіт. У верхньому лівому куті - позначка «вул. Юлії Здановської», унизу праворуч - «вул. Васильківська». У нижньому лівому куті - логотип «Київавтодор». Карта оформлена з жовто-чорною попереджувальною рамкою.Обмеження діятимуть 9 та 10 жовтня (скриншот)

Читайте також про те, що 6 жовтня у Києві перекривали рух на ділянках доріг у центрі Києва у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Раніше ми писали про те, у Києві щодня о 9:00 на Хрещатику зупиняють рух транспорту на хвилину для вшанування пам’яті загиблих захисників і мирних жителів від російської агресії. Обмеження діє від Європейської площі до бульвару Шевченка, крім спецтранспорту та у випадку повітряної тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обмеження руху
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи