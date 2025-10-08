У Києві перекриють частину важливої вулиці: коли і де обмежать рух

У Києві 9 та 10 жовтня частково обмежать рух транспорту на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі. Обмеження діятимуть по 10 годин протягом двох днів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Коли і де діятимуть обмеження

Рух буде обмежено з 8:00 до 18:00 на вулиці Юлії Здановської на ділянці від будинку №41 до №47. На цій частині працюватимуть дорожники КП ШЕУ Голосіївського району, які виконуватимуть поточний ремонт покриття.

Додамо, що вулиця Юлії Здановської розташована у Голосіївському районі столиці та сполучає кілька житлових кварталів. Після завершення ремонту рух обіцяють повністю відновити.

Які роботи проводять

Під час ремонту дорожники оновлять асфальтове покриття для покращення стану дороги та безпеки руху. Роботи планують виконати впродовж двох днів, якщо дозволять погодні умови.

Водіїв просять враховувати зміни на своєму маршруті

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

Обмеження діятимуть 9 та 10 жовтня (скриншот)