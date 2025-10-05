ua en ru
В центре Киева завтра ограничат движение: какая причина

Киев, Воскресенье 05 октября 2025 23:09
В центре Киева завтра ограничат движение: какая причина Фото: завтра в центре Киева перекроют движение (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В понедельник, 6 октября, в центральной части Киева могут перекрыть дорожное движение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление госохраны Украины.

Сообщается, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении", - сказано в сообщении.

Отмечается, что руководителям иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается охрана Управлением государственной охраны.

Напомним, в Киеве с 25 сентября ограничили движение на нескольких улицах в Деснянском районе, а также внедряют новую схему организации движения на перекрестке в Дарницком районе.

Кроме того, в Киеве ежедневно в 9:00 на Крещатике останавливают движение транспорта на минуту для почтения памяти погибших защитников и мирных жителей от российской агрессии. Ограничение действует от Европейской площади до бульвара Шевченко, кроме спецтранспорта и в случае воздушной тревоги.

