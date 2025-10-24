ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Киеве перед судом предстанет соратник Медведчука, который бежал в Россию

Пятница 24 октября 2025 14:45
UA EN RU
В Киеве перед судом предстанет соратник Медведчука, который бежал в Россию Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве будут судить пророссийского политолога Кирилла Молчанова, который работал на Виктора Медведчука и оправдывал агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Что заявили в Офисе Генпрокурора

Как проинформировали в Офисе Генпрокурора, в суд направлено обвинительное заключение в отношении 38-летнего политолога, который после начала полномасштабного вторжения бежал в Россию и активно выступал на пропагандистских телеканалах.

По данным следствия, он регулярно появлялся в эфирах шоу Владимира Соловьева, оправдывал агрессию РФ, распространял фейки и дискредитировал Украину.

Также по заказу Москвы он организовывал на улицах Евросоюза акции, на которых призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.

"После того как обвиняемый прибыл из РФ в Германию (через Польшу), он был передан Украине. Сейчас он находится под стражей", - говорится в сообщении.

Детали от СБУ

В СБУ уточнили, что речь идет о российском агенте "политэксперте" из медийного пула Виктора Медведчука Кирилле Молчанове.

Он обвиняется в проведении информдиверсий против Украины по заказу ФСБ и внешней разведки России.

Как установило расследование, после работы на подсанкционных телеканалах Медведчука Кирилл Молчанов в 2022 году выехал в Москву.

Там он стал одним из ключевых участников кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe). Руководить их деятельностью российский диктатор Владимир Путин поручил Медведчуку под контролем российских спецслужбистов.

При их координации "политэксперт" регулярно выступал в эфирах кремлевских пропагандистов, где поддерживал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.

Одновременно с этим фигурант использовал подконтрольные Телеграмм-каналы и видеохостинг Ютуб для распространения дезинформации с целью расшатывания ситуации в странах-партнерах Украины.

Что грозит

На основании доказательств подозреваемый обвиняется по трем статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 6 ст. 111-1 (организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве со страной-агрессором);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).

Молчанову грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что предшествовало

Напомним, в апреле в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ передали российского агента "политэксперта" из пула кума Путина Виктора Медведчука пропагандиста Кирилла Молчанова.

Также известно, что задержанный СБУ "политэксперт" сдал еще 12 пропагандистов Медведчука

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчук Киев Суд Госизмена
Новости
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Без света более 11 часов. Где сегодня отключения и как проверить свой график
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию