За ночь отопление вернули в 1500 домов Киева: сколько еще без тепла

Блэкаут в Украине и Молдове

Напомним, вчера утром, 31 января, по всей Украине внезапно исчезла электроэнергия, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины.

Из-за этого произошло каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических защитных систем на подстанциях. В результате аварии также пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.

Кроме того, в Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.

Перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и других городах

Позже министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение во всех регионах Украины после масштабной системной аварии утром. По его словам, области постепенно возвращаются к плановым графикам отключений электроэнергии.

Также "Укрэнерго" сообщило, что в воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных предприятий.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что коммунальные службы столицы постепенно восстанавливают поставки воды, тепла и электроэнергии в дома киевлян. Водоснабжение в Киеве уже восстановлено.