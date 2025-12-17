Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

В течение сегодняшнего дня - среды, 17 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от "Укрэнерго"

По информации компании, сегодня графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. "Укрэнерго" снова не обнародовало количество очередей, одновременно задействованных в отключениях.

Графики отключений в Киеве

Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключения на 17 декабря предлагаем посмотреть ниже.





Графики отключений на 17 декабря в Киеве (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 17 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключений на 17 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 17 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:

1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 22:30

2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

2.2: 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30

3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00

6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключений на 6 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 17 декабря 2025 года в области:

с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей;

с 07:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

с 10:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;

с 18:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;

с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключений на 17 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)