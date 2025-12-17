Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
В течение сегодняшнего дня - среды, 17 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Информация от "Укрэнерго"
По информации компании, сегодня графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будут применяться в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. "Укрэнерго" снова не обнародовало количество очередей, одновременно задействованных в отключениях.
Графики отключений в Киеве
Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключения на 17 декабря предлагаем посмотреть ниже.
Графики отключений на 17 декабря в Киеве (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений в Киевской области
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 17 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений в Днепропетровской области
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 17 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений в Винницкой области
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Графики отключений в Житомирской области
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений на 17 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)
Графики отключений в Запорожской области
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:
- 1.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 22:30
- 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 2.2: 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30
- 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 5.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 6.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
Графики отключений в Кировоградской области
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
на официальном сайте;
в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
через "Поиск отключений по адресу".
Графики отключений на 6 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)
Графики отключений в Черкасской области
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Графики отключений в Николаевской области
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Графики отключений в Полтавской области
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 17 декабря 2025 года в области:
- с 00:00 по 07:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей;
- с 07:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
- с 10:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;
- с 18:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
- с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений в Ровенской области
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Графики отключений в Сумской области
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Графики отключений на 17 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)
Графики отключений в Тернопольской области
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Графики отключений в Харьковской области
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:
Графики отключений в Черниговской области
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях электроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключений на 17 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)