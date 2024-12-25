Часть Ивано-Франковской области осталась без света после обстрела РФ

Россия массированно атаковала Украину на Рождество. В частности, часть Ивано-Франковской области осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения", - рассказала она.

В то же время, по данным главы ОГА, обошлось без пострадавших.

"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", - добавила Онищук.