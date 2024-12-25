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Часть Ивано-Франковской области осталась без света после обстрела РФ

Прикарпатье, Среда 25 декабря 2024 08:45
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Часть Ивано-Франковской области осталась без света после обстрела РФ Фото: часть Ивано-Франковской области осталась без света из-за массированного обстрела РФ 25 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия массированно атаковала Украину на Рождество. В частности, часть Ивано-Франковской области осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ивано-Франковской области Светланы Онищук.

"Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения", - рассказала она.

В то же время, по данным главы ОГА, обошлось без пострадавших.

"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы", - добавила Онищук.

Массированный обстрел РФ по Украине на Рождество

В ночь на 25 декабря российские войска массированно атаковали Украину дронами и разного типа ракетами. Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Они взлетали с аэродрома "Оленья". В Украине сразу сообщили о тревоге из-за ракетной опасности.

В частности, войска РФ массированно атаковали Харьков баллистическими ракетами. В городе вспыхнули пожары, есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие. Кроме того, энергетики ввели графики отключения света для Киева и ряда областей Украины из-за массированной атаки РФ.

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