В Киеве объявили воздушную тревогу: есть угроза дронов
В Киеве в понедельник, 13 октября, вечером объявили воздушную тревогу. К столице приближаются вражеские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов", - сказано в сообщении КГВА.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Киевлян призвали срочно пройти в укрытия.
В свою очередь Воздушные силы предупредили, что вражеские беспилотники фиксируют в Киевской области. Они летят в сторону Броваров.
Атака дронов
Напомним, сегодня, 13 октября, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Дроны уже фиксируют над рядом областей.
При этом мониторинговые каналы предупреждают об угрозе пуска российских ракет.
Также сегодня вечером оккупанты атаковали Харьков авиабомбами. В одном из районов города начался большой пожар.