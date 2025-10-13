У Києві оголосили повітряну тривогу: є загроза дронів
У Києві в понеділок, 13 жовтня, ввечері оголосили повітряну тривогу. До столиці наближаються ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів", - ідеться в повідомленні КМВА.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Киян закликали терміново пройти в укриття.
Зі свого боку Повітряні сили попередили, що ворожі безпілотники фіксують у Київській області. Вони летять у бік Броварів.
Атака дронів
Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, увечері російські окупанти вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Дрони вже фіксують над низкою областей.
При цьому моніторингові канали попереджають про загрозу запуску російських ракет.
Також сьогодні ввечері окупанти атакували Харків авіабомбами. В одному з районів міста почалася велика пожежа.