У Києві оголосили повітряну тривогу: є загроза дронів

У Києві в понеділок, 13 жовтня, ввечері оголосили повітряну тривогу. До столиці наближаються ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів", - ідеться в повідомленні КМВА. Фото: карта повітряних тривог (скриншот) Киян закликали терміново пройти в укриття. Зі свого боку Повітряні сили попередили, що ворожі безпілотники фіксують у Київській області. Вони летять у бік Броварів.