В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - сказано в сообщении КГВА.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Киевской области летит скоростная цель. Ее курс - южный.

Позже военные уточнили, что цель приближается к Киеву.

Обновлено 16:48

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.