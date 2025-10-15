RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве предупредили об угрозе баллистики (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 15 октября, объявили воздушную тревогу. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы Украины в Telegram.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистики. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до опасности", - сказано в сообщении КГВА. 

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Киевской области летит скоростная цель. Ее курс - южный. 

Позже военные уточнили, что цель приближается к Киеву. 

Обновлено 16:48

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги. 

Атаки россиян

Напомним, в ночь на 15 октября российские оккупанты пытались атаковать Украину при помощи ударных беспилотников. Враг запустил 113 дронов типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Украинские защитники сбили или подавили 86 дронов на севере, юге и востоке страны.

При этом 26 попаданий ударных беспилотников было зафиксировано в 11 населенных пунктах.

К слову, в ночь на 10 октября россияне нанесли по Украине массированный удар с применением ракет и беспилотников.

По информации Воздушных сил, враг тогда, в частности, использовал 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, а также еще две аэробаллистических ракеты "Кинжал".

