У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями і перебувайте там до небезпеки", - сказано в повідомленні КМВА.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку Київської області летить швидкісна ціль. Її курс - південний.

Пізніше військові уточнили, що ціль наближається до Києва.

Оновлено 16:48

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги