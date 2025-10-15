ua en ru
Россия атаковала Украину 113 дронами: ПВО сбила большинство

Среда 15 октября 2025 08:56
Россия атаковала Украину 113 дронами: ПВО сбила большинство Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину 113 дронами этой ночью (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 15 октября российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Противник выпустил 113 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей с территории России - из районов Миллерово, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска. Около 50 из них - "Шахеды".

Для отражения воздушного нападения были задействованы зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 86 дронов на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 26 попаданий ударных беспилотников в 11 населенных пунктах, а также падение обломков сбитых дронов на одной локации.

В Воздушных силах сообщили, что атака еще продолжается, в небе остаются несколько вражеских БпЛА. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы 15 октября

Этой ночью массированной атаке дронов подверглась Днепропетровская область. Предварительно, над регионом сбили 37 дронов, однако несколько "Шахедов" таки попали в цели, вызвав разрушения и пожары.

Также ночью российские дроны снова атаковали Черниговскую область. В Чернигове произошел пожар на гражданском объекте, а в Семеновке дрон попал в жилой дом.

