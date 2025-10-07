ua en ru
В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

Киев, Вторник 07 октября 2025 16:23
В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве во вторник, 7 октября, днем объявили воздушную тревогу. Для столицы есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА", - сказано в сообщении КГВА.

В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причинаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также киевлян призвали немедленно пройти в укрытия.

При этом Воздушные силы предупредили, что вражеский дрон летит в сторону Вышгорода.

Утренняя атака на Киев

Напомним, российские оккупанты сегодня, 7 октября, уже атаковали Киев при помощи ударных беспилотников.

Утром в столице была объявлена воздушная тревога, затем местные жители услышали взрывы.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщал, что в столице работали силы противовоздушной обороны.

