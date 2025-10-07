В Киеве объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве во вторник, 7 октября, днем объявили воздушную тревогу. Для столицы есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА", - сказано в сообщении КГВА. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) Также киевлян призвали немедленно пройти в укрытия. При этом Воздушные силы предупредили, что вражеский дрон летит в сторону Вышгорода.