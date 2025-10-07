ua en ru
В Киеве работает ПВО, над городом зафиксированы вражеские дроны

Вторник 07 октября 2025 08:22
В Киеве работает ПВО, над городом зафиксированы вражеские дроны Фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве утром работают силы противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Telegram начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко.

"В Киеве работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до отбоя угрозы", - отметил начальник Киевской МВА.

Журналисты РБК-Украина также сообщают, что работу ПВО слышно в пригороде столицы.

Удары РФ по Украине 7 октября

Напомним, что вчера с вечера россияне запускали ударные дроны. Сигнал тревоги объявлялся в ряде восточных и северных областей Украины.

Утром стало известно, что оккупанты беспилотниками ударили по Сумской общине, часть города имеет перебои с электроснабжением.

Также сообщалось о серии взрывов в Харькове, Полтавской области, а также в Днепропетровской области.

По данным Генштаба, за минувшие сутки российские войска нанесли один ракетный и 31 авиационный удар, использовав при этом одну ракету и 65 управляемых авиабомб. Кроме того, противник задействовал на фронте 3382 дрона-камикадзе и совершил 2971 обстрел позиций украинских войск и населенных пунктов.

