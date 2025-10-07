ua en ru
У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина

Київ, Вівторок 07 жовтня 2025 16:23
У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві у вівторок, 7 жовтня, вдень оголосили повітряну тривогу. Для столиці є загроза атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.

У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причинаФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Також киян закликали негайно пройти в укриття.

При цьому Повітряні сили попередили, що ворожий дрон летить у бік Вишгорода.

Ранкова атака на Київ

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 7 жовтня, вже атакували Київ за допомогою ударних безпілотників.

Вранці у столиці було оголошено повітряну тривогу, потім місцеві жителі почули вибухи.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у столиці працювали сили протиповітряної оборони.

