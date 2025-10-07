У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина

У Києві у вівторок, 7 жовтня, вдень оголосили повітряну тривогу. Для столиці є загроза атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні КМВА. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) Також киян закликали негайно пройти в укриття. При цьому Повітряні сили попередили, що ворожий дрон летить у бік Вишгорода.