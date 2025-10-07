У Києві оголосили повітряну тривогу: у чому причина
У Києві у вівторок, 7 жовтня, вдень оголосили повітряну тривогу. Для столиці є загроза атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Також киян закликали негайно пройти в укриття.
При цьому Повітряні сили попередили, що ворожий дрон летить у бік Вишгорода.
Ранкова атака на Київ
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 7 жовтня, вже атакували Київ за допомогою ударних безпілотників.
Вранці у столиці було оголошено повітряну тривогу, потім місцеві жителі почули вибухи.
Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у столиці працювали сили протиповітряної оборони.