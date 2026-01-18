Россия запустила по Украине дроны: где могут быть удары
Российские оккупанты в ночь на 18 января в очередной раз запустили по Украине дроны. Беспилотники фиксировались по меньшей мере в нескольких областях страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, враг запускал по Украине дроны в течение всего вечера, но около 22:45 в Николаевской области были зафиксированы целые группы дронов в направлении Одесской и Кировоградской областей.
Позже беспилотники фиксировались в уже в Сумской, Одесской, Кировоградской, Харьковской и Винницкой областях. По состоянию на 00:21, дроны на Сумщине летели в направлении Черниговской области.
Обновлено в 01:02
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражеские дроны из Черкасской области летели курсом на Киевскую, а из Киевской в направлении Житомирской.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:37 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Обстрелы Украины
Напомним, что в ночь на 17 января россияне тоже массово атаковали Украину дронами. Через некоторое время в Киеве была объявлена тревога и раздались взрывы.
На рассвете под удар попал город Запорожье. Враг атаковал объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар.
Утром в Воздушных силах отчитались, что россияне запустили по Украине 115 беспилотников, и по состоянию на 07:50 силы ПВО сбили 96 дронов.
Также отметим, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовится к нанесению новых ударов по энергетике и инфраструктуре Украины.
Перед этим заявлением в ГУР опубликовали пост, в котором сообщили, что РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, из-за чего гражданское население Украины может полностью остаться без света и тепла.