Россия запустила по Украине дроны: где могут быть удары

Воскресенье 18 января 2026 00:37
Россия запустила по Украине дроны: где могут быть удары Фото: в Николаевской области были зафиксированы целые группы беспилотников (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты в ночь на 18 января в очередной раз запустили по Украине дроны. Беспилотники фиксировались по меньшей мере в нескольких областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, враг запускал по Украине дроны в течение всего вечера, но около 22:45 в Николаевской области были зафиксированы целые группы дронов в направлении Одесской и Кировоградской областей.

Позже беспилотники фиксировались в уже в Сумской, Одесской, Кировоградской, Харьковской и Винницкой областях. По состоянию на 00:21, дроны на Сумщине летели в направлении Черниговской области.

Россия запустила по Украине дроны: где могут быть удары

Обновлено в 01:02

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражеские дроны из Черкасской области летели курсом на Киевскую, а из Киевской в направлении Житомирской.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:37 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Россия запустила по Украине дроны: где могут быть удары

Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 17 января россияне тоже массово атаковали Украину дронами. Через некоторое время в Киеве была объявлена тревога и раздались взрывы.

На рассвете под удар попал город Запорожье. Враг атаковал объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Утром в Воздушных силах отчитались, что россияне запустили по Украине 115 беспилотников, и по состоянию на 07:50 силы ПВО сбили 96 дронов.

Также отметим, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия готовится к нанесению новых ударов по энергетике и инфраструктуре Украины.

Перед этим заявлением в ГУР опубликовали пост, в котором сообщили, что РФ рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС, из-за чего гражданское население Украины может полностью остаться без света и тепла.

