Россия запустила по Украине дроны: где могут быть удары

Российские оккупанты в ночь на 18 января в очередной раз запустили по Украине дроны. Беспилотники фиксировались по меньшей мере в нескольких областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, враг запускал по Украине дроны в течение всего вечера, но около 22:45 в Николаевской области были зафиксированы целые группы дронов в направлении Одесской и Кировоградской областей.

Позже беспилотники фиксировались в уже в Сумской, Одесской, Кировоградской, Харьковской и Винницкой областях. По состоянию на 00:21, дроны на Сумщине летели в направлении Черниговской области.

Обновлено в 01:02

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражеские дроны из Черкасской области летели курсом на Киевскую, а из Киевской в направлении Житомирской.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:37 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.