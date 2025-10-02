ua en ru
В Киеве объявили вторую за день тревогу: в чем причина

Киев, Четверг 02 октября 2025 15:50
В Киеве объявили вторую за день тревогу: в чем причина Иллюстративное фото: в Киеве объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 2 октября, днем была объявлена уже вторая за несколько часов тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов", - сказано в сообщении КГВА.

Киевлян призвали немедленно пройти в укрытия.

В свою очередь Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к Киеву с севера.

Помимо Киева, воздушная тревога также объявлена в частично в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Киеве объявили вторую за день тревогу: в чем причинаФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Дневная тревога

Напомним, сегодня около 13:00 в Киеве тоже объявляли воздушную тревогу.

Киевлян тоже предупреждали об угрозе атаки российских ударных дронов. Отбой был объявлен только в 15:16.

