В Киеве объявили вторую за день тревогу: в чем причина
В Киеве сегодня, 2 октября, днем была объявлена уже вторая за несколько часов тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов", - сказано в сообщении КГВА.
Киевлян призвали немедленно пройти в укрытия.
В свою очередь Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к Киеву с севера.
Помимо Киева, воздушная тревога также объявлена в частично в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
Дневная тревога
Напомним, сегодня около 13:00 в Киеве тоже объявляли воздушную тревогу.
Киевлян тоже предупреждали об угрозе атаки российских ударных дронов. Отбой был объявлен только в 15:16.