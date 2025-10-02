У Києві оголосили другу за день тривогу: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві оголосили на сполох (Getty Images)

У Києві сьогодні, 2 жовтня, вдень було оголошено вже другу за кілька годин тривогу. Жителів столиці попередили про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів", - ідеться в повідомленні КМВА. Киян закликали негайно пройти в укриття. У свою чергу Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до Києва з півночі. Крім Києва, повітряну тривогу також оголошено частково в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Фото: карта повітряних тривог (скріншот)